Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа КР в Москве может быть тактическим ходом

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России, который пройдёт в Москве.
Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа КР в Москве может быть тактическим ходом
  • РИА Новости

«Видно, сказался перерыв, нагрузки… Может, это какой-то тактический ход. Мы же не знаем, какая травма спины. Что панику-то устраивать? Мы же не знаем, какая конкретная травма. Если растяжение мышц — это одно, если это межпозвоночные диски, то это другое дело», — приводит слова Родниной Sport24.

Для Медведевой это уже второй пропуск этапа Кубка России в нынешнем сезона. Из-за обострения старой травмы спины она пропустила первый этап, прошедший в Сызрани.

Ранее стало известно, что Медведева пропустит этап КР по фигурному катанию в Москве.

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