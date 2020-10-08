Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа КР в Москве может быть тактическим ходом

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России, который пройдёт в Москве.

«Видно, сказался перерыв, нагрузки… Может, это какой-то тактический ход. Мы же не знаем, какая травма спины. Что панику-то устраивать? Мы же не знаем, какая конкретная травма. Если растяжение мышц — это одно, если это межпозвоночные диски, то это другое дело», — приводит слова Родниной Sport24.

Для Медведевой это уже второй пропуск этапа Кубка России в нынешнем сезона. Из-за обострения старой травмы спины она пропустила первый этап, прошедший в Сызрани.

Ранее стало известно, что Медведева пропустит этап КР по фигурному катанию в Москве.