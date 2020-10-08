Билялетдинов: Швеция не тот соперник, который должен пугать российских футболистов

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды со сборной Швеции.
Билялетдинов: Швеция не тот соперник, который должен пугать российских футболистов
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Швеция не тот соперник, который должен пугать наших ребят. Я после ухода Златана Ибрагимовича перестал за этой сборной даже следить. Если со стороны нашего тренерского штаба не будет никаких экспериментов и ребята покажут свою игру, думаю, сборная России одержит победу», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Он отметил, что не видит ничего страшного в том, что Маринато Гилерме и Георгий Джикия не примут участия в матче.

«В составе есть футболисты, которые могут их заменить, а у нас будет возможность посмотреть на новые лица, того же Александра Жирова, это тоже своеобразный плюс», — добавил бывший футболист.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем со Швецией.

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