Билялетдинов: Швеция не тот соперник, который должен пугать российских футболистов

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды со сборной Швеции.

«Швеция не тот соперник, который должен пугать наших ребят. Я после ухода Златана Ибрагимовича перестал за этой сборной даже следить. Если со стороны нашего тренерского штаба не будет никаких экспериментов и ребята покажут свою игру, думаю, сборная России одержит победу», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

Он отметил, что не видит ничего страшного в том, что Маринато Гилерме и Георгий Джикия не примут участия в матче.

«В составе есть футболисты, которые могут их заменить, а у нас будет возможность посмотреть на новые лица, того же Александра Жирова, это тоже своеобразный плюс», — добавил бывший футболист.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обратилась к болельщикам перед матчем со Швецией.