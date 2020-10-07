Сборная Чехии с Кралом в составе обыграла команду Кипра

В товарищеском матче сборная Чехии по футболу одержала победу над командой Кипра.

Встреча проходила на стадионе «АЕК Арена» в Ларнаке и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе сборной Чехии забивали Лукаш Провод и Владимир Дарида, у хозяев отличился Лойзос Лойзу.

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал появился на поле на 63-й минуте встречи.

В параллельных матчах Дания разгромила Фарерские острова со счётом 4:0, а Эстония проиграла Литве — 1:3.

Ранее сообщалось, что Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции на матч с Россией.