СМИ: Иностранные биатлонисты могут выступить в Кубке России ради соревновательной практики

Несколько национальных сборных по биатлону разных стран могут выступить на этапах Кубка России для получения соревновательной практики.

Как сообщает ТАСС, Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает вопрос поддержки региональных соревнований. Ситуация осложняется тем, что с 2017 года в отношении Союза биатлонистов России (СБР) действуют ограничения, которые не позволяют ему проводить международные соревнования на территории страны.

«Сейчас IBU готовит информацию для своих национальных федераций о том, как подать заявку на поддержку региональных мероприятий. До тех пор пока этот процесс не будет завершён, мероприятия не будут одобрены и не будет принято решение об их поддержке, IBU не может вдаваться в дальнейшие подробности», — пояснили в IBU.

Ранее стало известно, что биатлонистка Ольга Зайцева объяснила высокие показатели соли в своих пробах на ОИ-2014.