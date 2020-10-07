СМИ: Иностранные биатлонисты могут выступить в Кубке России ради соревновательной практики
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, Международный союз биатлонистов (IBU) рассматривает вопрос поддержки региональных соревнований. Ситуация осложняется тем, что с 2017 года в отношении Союза биатлонистов России (СБР) действуют ограничения, которые не позволяют ему проводить международные соревнования на территории страны.
«Сейчас IBU готовит информацию для своих национальных федераций о том, как подать заявку на поддержку региональных мероприятий. До тех пор пока этот процесс не будет завершён, мероприятия не будут одобрены и не будет принято решение об их поддержке, IBU не может вдаваться в дальнейшие подробности», — пояснили в IBU.
Ранее стало известно, что биатлонистка Ольга Зайцева объяснила высокие показатели соли в своих пробах на ОИ-2014.