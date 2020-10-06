Биатлонистка Зайцева объяснила высокие показатели соли в своих пробах на ОИ-2014

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу российской биатлонистки Ольги Зайцевой, которая была пожизненно дисквалифицирована в связи с нарушением антидопинговых правил.

Как указано в опубликованной мотивировочной части по делу, высокая концентрация соли в организме объясняется тем, что россиянка любит солёную пищу. При этом, по мнению защиты, уровень соли в анализах Зайцевой вписывается в физиологические нормы.

Более низкие показатели она объяснила тем, что употребляла в те дни много воды, а высокие — своим рационом. По её словам, на Играх в Сочи она ела икру и красную рыбу, а иногда даже соль ложками.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

24 сентября CAS оправдал Вилухину и Романову, но отклонил апелляцию Зайцевой.

Ранее сообщалось, что биатлонистки Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии.