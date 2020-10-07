Генич дал прогноз по контрольному матчу сборных России и Швеции

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Журналист и телекомментатор канала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз по контрольному матчу сборных России и Швеции.
Генич дал прогноз по контрольному матчу сборных России и Швеции
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«Я не уверен, что в воротах появится Джанаев, потому что его возможности Черчесову и так прекрасно известны, и нет смысла экспериментировать с ним. Если бы не вот эта ситуация с неоднозначными тестами у Джикии и Гилерме, я думаю, что Гилерме мог бы встать в ворота, чтобы снова почувствовать игру за национальную сборную», — заявил он в беседе с Newinform.

Как отметил эксперт, у главного тренера Станислава Черчесова всегда очень высокие требования к своим игрокам, и если они выходят в форме национальной сборной, то должны выкладываться по максимуму.

Генич добавил, что настрой будет на победу, но у шведской команды хороший подбор футболистов. Он прогнозирует, что может быть результативная ничья — 1:1 или 2:2.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:15 мск.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России сыграет со Швецией оптимальным составом.

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