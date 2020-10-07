ЦСКА раскрыл список футболистов для участия в Лиге Европы

ЦСКА отправил в УЕФА заявку для выступления на групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/21.

РИА Новости

В основной список вошли 24 игрока: вратари Игорь Акинфеев и Владислав Тороп, защитники Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, полузащитники Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков, нападающие Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин. В список «В» для молодых футболистов были включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев, сообщает сайт ЦСКА. Ранее стало известно, что Зайнутдинов прокомментировал свой дебютный гол в составе ЦСКА.