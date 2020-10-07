ЦСКА раскрыл список футболистов для участия в Лиге Европы

Короткая ссылка
ЦСКА отправил в УЕФА заявку для выступления на групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/21.
ЦСКА раскрыл список футболистов для участия в Лиге Европы
  • РИА Новости

В основной список вошли 24 игрока: вратари Игорь Акинфеев и Владислав Тороп, защитники Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, полузащитники Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков, нападающие Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.

В список «В» для молодых футболистов были включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев, сообщает сайт ЦСКА.

Ранее стало известно, что Зайнутдинов прокомментировал свой дебютный гол в составе ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить