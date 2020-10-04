Зайнутдинов прокомментировал свой дебютный гол в составе ЦСКА

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Полузащитники ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов высказался о своём первом голе за красно-синих.
Зайнутдинов прокомментировал свой дебютный гол в составе ЦСКА

Спортсмен отличился в матче с «Уралом» в десятом туре Российской премьер-лиги. Армейцы победили со счётом 2:0.

«Очень рад забить первый гол. Самое главное сегодня победить. Я думал, там уже Тикнизян будет завершать, потом был рикошет, я ударил и получился гол. Самое главное, как команда отреагировала после удаления, забили два мяча, одержали победу, показали характер. Уходим на паузу с позитивным настроением. Я думаю, нужно работать, не смотреть в таблицу. В каждом матче нужно настраиваться только на победу», — сказал Зайнутдинов каналу ЦСКА в Youtube.

Ранее сообщалось, что Константин Марадашвили рассказал, как забил первый мяч за ЦСКА.

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