Зайнутдинов прокомментировал свой дебютный гол в составе ЦСКА

Полузащитники ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов высказался о своём первом голе за красно-синих.

Спортсмен отличился в матче с «Уралом» в десятом туре Российской премьер-лиги. Армейцы победили со счётом 2:0.

«Очень рад забить первый гол. Самое главное сегодня победить. Я думал, там уже Тикнизян будет завершать, потом был рикошет, я ударил и получился гол. Самое главное, как команда отреагировала после удаления, забили два мяча, одержали победу, показали характер. Уходим на паузу с позитивным настроением. Я думаю, нужно работать, не смотреть в таблицу. В каждом матче нужно настраиваться только на победу», — сказал Зайнутдинов каналу ЦСКА в Youtube.

Ранее сообщалось, что Константин Марадашвили рассказал, как забил первый мяч за ЦСКА.