Марадишвили рассказал, как забил первый мяч за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили высказался о своём голе в ворота «Урала».

Футболист впервые отличился за армейцев. Его команда одержала победу со счётом 2:0.

«Очень рад, но без помощи моих партнёров этого бы не случилось. Горд, что забил за главную команду. Сегодня было близко к штрафной, нужно было бить и забивать. Никс прошёл нескольких игроков, скатил под удар, и я просто пробил в дальний угол», — сказал Марадишвили клубной пресс-службе.

Ранее наставник ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что после удаления его команда стала играть сильнее.