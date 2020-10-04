Марадишвили рассказал, как забил первый мяч за ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили высказался о своём голе в ворота «Урала».
Марадишвили рассказал, как забил первый мяч за ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Футболист впервые отличился за армейцев. Его команда одержала победу со счётом 2:0.

«Очень рад, но без помощи моих партнёров этого бы не случилось. Горд, что забил за главную команду. Сегодня было близко к штрафной, нужно было бить и забивать. Никс прошёл нескольких игроков, скатил под удар, и я просто пробил в дальний угол», — сказал Марадишвили клубной пресс-службе.

Ранее наставник ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что после удаления его команда стала играть сильнее.

 

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