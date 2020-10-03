Гончаренко о победе над «Уралом»: ЦСКА после удаления стал играть сильнее

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским «Уралом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко о победе над «Уралом»: ЦСКА после удаления стал играть сильнее
  • РИА Новости

«В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путём замен можем усилить игру. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

Он отметил реакцию игроков на то, что команда осталась в меньшинстве после удаления Хёрдура Магнуссона на 49-й минуте.

«После него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо действовал Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в меньшинстве победил «Урал» в матче РПЛ.

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