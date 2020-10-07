Бузова и Кремлёв запустили челлендж в честь дня рождения Путина

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв и певица Ольга Бузова запустили челлендж с поздравлениями президента страны Владимира Путина, который 7 октября отмечает 68-летие.
Бузова и Кремлёв запустили челлендж в честь дня рождения Путина
  • © Кадр из видео: Страница Ольги Бузовой
  • Instagram

Акция проходит с хештегом #боксерызапутина.

«Я девушка, и мне иногда бывает страшно и хочется быть уверенной, что кто-то более сильный и умный обо мне позаботится. В своей стране мне комфортно и хорошо. Для меня вы образец силы и мужества, и я стану ещё сильнее и буду совершенствовать в этом других», — отметила Бузова.

«Наш президент является примером для всего мира. Только он демонстрирует на мировой арене те же качества, что и идеальный боксёр на ринге: стойкость, смелость, честность. Владимир Владимирович, поздравляю с днём рождения и желаю вам крепкого здоровья, сил, новых побед и божьей благодати!» — добавил Кремлёв, слова которого приводит сайт ФБР.

Ранее сообщалось, что Бузова поделилась впечатлениями от дебюта в «Ледниковом периоде».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить