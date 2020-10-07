Бузова и Кремлёв запустили челлендж в честь дня рождения Путина

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв и певица Ольга Бузова запустили челлендж с поздравлениями президента страны Владимира Путина, который 7 октября отмечает 68-летие.

Акция проходит с хештегом #боксерызапутина.

«Я девушка, и мне иногда бывает страшно и хочется быть уверенной, что кто-то более сильный и умный обо мне позаботится. В своей стране мне комфортно и хорошо. Для меня вы образец силы и мужества, и я стану ещё сильнее и буду совершенствовать в этом других», — отметила Бузова.

«Наш президент является примером для всего мира. Только он демонстрирует на мировой арене те же качества, что и идеальный боксёр на ринге: стойкость, смелость, честность. Владимир Владимирович, поздравляю с днём рождения и желаю вам крепкого здоровья, сил, новых побед и божьей благодати!» — добавил Кремлёв, слова которого приводит сайт ФБР.

Ранее сообщалось, что Бузова поделилась впечатлениями от дебюта в «Ледниковом периоде».