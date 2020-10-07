Швед не сыграет за сборную России в отборе на Евробаскет
- РИА Новости
Как сообщил генеральный менеджер сборной России Сергей Панов в своём Instagram, такое решение было принято по договорённости с «Химками».
Отмечается, что решение об участии Шведа в квалификации Олимпиады будет принято позднее.
По итогам двух туров группового этапа квалификации сборная России занимает третье место, набрав три очка. Лидирует в группе B сборная Италии. На втором месте национальная команда Эстонии. Замыкает группу команда Северной Македонии.
Ранее сообщалось, что мужской Евробаскет-2021 перенесён на 2022 год.