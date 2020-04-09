Мужской Евробаскет-2021 перенесён на 2022 год

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Чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд перенесён с 2021 года на 2022-й.
Мужской Евробаскет-2021 перенесён на 2022 год
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА), такое решение связано с переносом Олимпиады с 2020 года на 2021-й.

Таким образом, Евробаскет-2022 пройдёт с 1 по 18 сентября.

Также на год был перенесён мужской Кубок Америки. Женский Евробаскет и Кубок Америки пройдут с 17 по 27 июня 2021 года.

Олимпийская квалификация у мужчин состоится с 22 июня по 4 июля 2021 года, а отборочные матчи чемпионата мира, намеченные на сентябрь 2022 года пройдут в августе.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК обозначил сроки квалификационного периода Игр-2021.

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