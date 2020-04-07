МОК обозначил сроки квалификационного периода Игр-2021

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Международный олимпийский комитет (МОК) обозначил сроки квалификационного периода к летним Олимпийским играм 2021 года в Токио.
МОК обозначил сроки квалификационного периода Игр-2021
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба МОК, международные спортивные федерации вправе определять собственные сроки окончания квалификации, но они не могут завершиться позднее 29 июня 2021 года.

Отмечается, что спортсмены, которые уже прошли олимпийскую квалификацию, сохранят завоёванное право участвовать в Играх.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в Японии прекратят открытую демонстрацию олимпийского огня из-за коронавируса.

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