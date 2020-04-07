В Японии прекратят открытую демонстрацию олимпийского огня из-за коронавируса
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- РИА Новости
Как сообщает Japan Times, такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса. В оргкомитете опасаются возможного распространения инфекции среди посетителей.
24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.