В «Спартаке» не выявлено заболевших коронавирусом
Глава департамента по коммуникациям московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал сомнительный результат теста на коронавирусную инфекцию у защитника команды Георгия Джикии во время пребывания в расположении сборной России по футболу.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«У нас все тесты отрицательные. По Джикии в сборной дали исчерпывающий комментарий», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Маринато Гилерме и Джикия изолированы из-за подозрения на коронавирус.
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