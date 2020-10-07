В «Спартаке» не выявлено заболевших коронавирусом

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Глава департамента по коммуникациям московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал сомнительный результат теста на коронавирусную инфекцию у защитника команды Георгия Джикии во время пребывания в расположении сборной России по футболу.
В «Спартаке» не выявлено заболевших коронавирусом
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У нас все тесты отрицательные. По Джикии в сборной дали исчерпывающий комментарий», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Маринато Гилерме и Джикия изолированы из-за подозрения на коронавирус.

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