В «Спартаке» не выявлено заболевших коронавирусом

Глава департамента по коммуникациям московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал сомнительный результат теста на коронавирусную инфекцию у защитника команды Георгия Джикии во время пребывания в расположении сборной России по футболу.

© Александр Вильф

РИА Новости