Батлер прокомментировал третье поражение «Майами» от «Лейкерс» в финале НБА

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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал поражение команды от «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Батлер прокомментировал третье поражение «Майами» от «Лейкерс» в финале НБА
  • Reuters

«Наша уверенность никуда не денется. Она будет оставаться на высоком уровне. Я буду следить за тем, чтобы она оставалась на высоком уровне, потому что настрой должен быть на рекордно высоком уровне, чтобы добыть победу в следующем матче», — приводит слова Батлера ESPN.

«Хит» проиграли «Лейкерс» в четвёртом матче со счётом 96:102. Батлер оформил дабл-дабл из 22 очков и десяти подборов.

Ранее Леброн Джеймс рассказал, за счёт чего «Лейкерс» в третий раз обыграли «Майами» в финале НБА.

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