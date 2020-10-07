Генменеджер «Коламбуса»: Чиняхов обладает многими качествами, которые он сможет применить в НХЛ

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал выбор клубом форварда омского «Авангарда» Егора Чиняхова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.

«Мы с Егором хорошо знакомы. Перенос драфта позволил нам ещё тщательнее следить за его игрой. В последних пяти матчах он забил пять голов, а против ЦСКА сыграл более 21 минуты. У него хороший набор умений, бросок, он может обыгрывать «один в один». В общем, Егор обладает многими качествами, которые он сможет применить в НХЛ и Северной Америке», — приводит слова Дубаса пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что у клуба был шанс выбрать Чинахова под более низким номером.

«Но за 25 лет в хоккее я понял, что, если есть игрок, которого ты так высоко котируешь, его надо выбирать. Он был в нашей топ-десятке, и мы очень счастливы его получить», — добавил генменеджер.

19-летний Чинахов был выбран «Блю Джекест» под общим 21-м номером.

Ранее сообщалось, что генменеджер «Торонто» рассказал, почему клуб задрафтовал Родиона Амирова.