Генменеджер «Коламбуса»: Чиняхов обладает многими качествами, которые он сможет применить в НХЛ
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«Мы с Егором хорошо знакомы. Перенос драфта позволил нам ещё тщательнее следить за его игрой. В последних пяти матчах он забил пять голов, а против ЦСКА сыграл более 21 минуты. У него хороший набор умений, бросок, он может обыгрывать «один в один». В общем, Егор обладает многими качествами, которые он сможет применить в НХЛ и Северной Америке», — приводит слова Дубаса пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что у клуба был шанс выбрать Чинахова под более низким номером.
«Но за 25 лет в хоккее я понял, что, если есть игрок, которого ты так высоко котируешь, его надо выбирать. Он был в нашей топ-десятке, и мы очень счастливы его получить», — добавил генменеджер.
19-летний Чинахов был выбран «Блю Джекест» под общим 21-м номером.
Ранее сообщалось, что генменеджер «Торонто» рассказал, почему клуб задрафтовал Родиона Амирова.