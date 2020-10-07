Агент хоккеиста Чинахова: рад, что его в полной мере оценили по способностям и талантам

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Шуми Бабаев, агент российского форварда омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Егора Чинахова, прокомментировал выбор его клиента клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.
Агент хоккеиста Чинахова: рад, что его в полной мере оценили по способностям и талантам
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«Мы очень рады, что Егора в полной мере оценили по способностям и талантам. Мы очень много совместно работали и сейчас увидели результат. Надеюсь, что уже в скором времени он получит шанс претворить свою мечту в реальность в системе «Коламбуса», — написал Бабаев в своём Twitter.

19-летний Чинахов был выбран «Блю Джекест» на драфте НХЛ 2020 года под общим 21-м номером.

Ранее агент заявил, что Ярослав Аскаров может не поехать в НХЛ после окончания контракта со СКА.

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