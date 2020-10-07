Агент рассказал, что «Нэшвилл» проявлял наибольшую заинтересованность в Аскарове
- РИА Новости
«Решение «Нэшвилла» было для нас ожидаемым, потому что именно они проявляли наибольшую заинтересованность, общались с нашими коллегами в Торонто, мне неоднократно звонили. Интересовались внутренним миром Ярослава, общались с ним регулярно. Его рассматривали также «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Чикаго Блэкхокс», но «Нэшвилл» — хорошая команда, думаю, он доволен», — приводит слова Исакова ТАСС.
Агент отметил, что не стал акцентировать внимание на номере, под которым был выбран его клиент во время драфта.
«Я бы отметил не номер, а то, что школа наших вратарей ценится. Отечественных голкиперов берут в первом раунде, что приятно. «Главное, чтобы голова оставалась свежей, а он работал. Ярослав — очень позитивный и умный человек. Уверен, что его ждёт светлое будущее», — добавил Исаков.
18-летний Аскаров был выбран на драфте НХЛ 2020 года под общим 11-м номером. Его контракт со СКА истекает весной 2022 года.
Ранее агент заявил, что Аскаров может не поехать в НХЛ после окончания контракта со СКА.