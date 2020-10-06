Источник: в «Крыльях Советов» проходят обыски и выемка документов
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТНВ. По информации источника, был задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров. Мероприятия проводятся СУ СК России по Самарской области.
В настоящее время «Крылья Советов» выступают в ФНЛ, куда самарский клуб вылетел по итогам прошлого сезона РПЛ.
Ранее сообщалось, что футболист «Крыльев Советов» Антон Зиньковский близок к переходу в «Краснодар».