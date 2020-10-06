Источник: в «Крыльях Советов» проходят обыски и выемка документов

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На базе самарских «Крыльев Советов», на стадионе «Металлург» и в академии Коноплёва начались обыски и выемка документов в связи с проверкой деятельности Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области трёхлетней давности.
Источник: в «Крыльях Советов» проходят обыски и выемка документов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТНВ. По информации источника, был задержан бывший директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров. Мероприятия проводятся СУ СК России по Самарской области.

В настоящее время «Крылья Советов» выступают в ФНЛ, куда самарский клуб вылетел по итогам прошлого сезона РПЛ.

Ранее сообщалось, что футболист «Крыльев Советов» Антон Зиньковский близок к переходу в «Краснодар».

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