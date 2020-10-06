Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский близок к переходу в «Краснодар»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский близок к переходу в футбольный клуб «Краснодар».

Как сообщает «Чемпионат», сделка может быть закрыта уже в ближайшее время.

Отмечается, что игроком также интересовались подмосковные «Химки», «Сочи» и московское «Динамо». Тем не менее хавбек ближе к трансферу в «Краснодар».

В текущем сезоне Зиньковский провёл 13 матчей в Футбольной национальной лиге и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не сумел договориться с армянским форвардом «Хоффенхайма» Саркисом Адамяном.