Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский близок к переходу в «Краснодар»
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», сделка может быть закрыта уже в ближайшее время.
Отмечается, что игроком также интересовались подмосковные «Химки», «Сочи» и московское «Динамо». Тем не менее хавбек ближе к трансферу в «Краснодар».
В текущем сезоне Зиньковский провёл 13 матчей в Футбольной национальной лиге и забил пять мячей.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» не сумел договориться с армянским форвардом «Хоффенхайма» Саркисом Адамяном.