СМИ: «Краснодар» не сумел договориться с армянским форвардом «Хоффенхайма» Адамяном

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У «Краснодара» сорвалась сделка по переходу 27-летнего форварда Саркиса Адамяна из «Хоффенхайма».
СМИ: «Краснодар» не сумел договориться с армянским форвардом «Хоффенхайма» Адамяном
  • © Uwe Anspach/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, клубы договорились между собой, но не удалось договориться по личным условиям. Сообщается, что футболист запросил зарплату около €2 млн.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Контракт форварда с немецким клубом действует до лета 2022 года.

Ранее в «Рубине» опровергли слухи о предложении «Краснодара» по Макарову.

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