В «Рубине» опровергли слухи о предложении «Краснодара» по Макарову

Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику команды Денису Макарову со стороны «Краснодара».

«Это фантазии. Никакого предложения не было. Денис находится в нужное время в нужном месте. У него первый сезон. Зачем ему уходить? Чтобы сесть? Ему, наоборот, нужно сейчас играть там, где такой тренер, как Слуцкий, который любит работать с молодыми игроками. Макаров — игрок «Рубина», никуда не уходит. Здесь нечего обсуждать, никаких предпосылок для этого нет», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

Макаров перешёл в «Рубин» в январе. В этом сезоне он провёл девять матчей в РПЛ и забил четыре мяча.

Ранее спортивный директор «Рубина» рассказал, что клуб пытался подписать Остона Урунова и Александра Кокорина.