В «Рубине» опровергли слухи о предложении «Краснодара» по Макарову
- РИА Новости
«Это фантазии. Никакого предложения не было. Денис находится в нужное время в нужном месте. У него первый сезон. Зачем ему уходить? Чтобы сесть? Ему, наоборот, нужно сейчас играть там, где такой тренер, как Слуцкий, который любит работать с молодыми игроками. Макаров — игрок «Рубина», никуда не уходит. Здесь нечего обсуждать, никаких предпосылок для этого нет», — цитирует Сайманова «Чемпионат».
Макаров перешёл в «Рубин» в январе. В этом сезоне он провёл девять матчей в РПЛ и забил четыре мяча.
Ранее спортивный директор «Рубина» рассказал, что клуб пытался подписать Остона Урунова и Александра Кокорина.