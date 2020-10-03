В «Рубине» опровергли слухи о предложении «Краснодара» по Макарову

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Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику команды Денису Макарову со стороны «Краснодара».
В «Рубине» опровергли слухи о предложении «Краснодара» по Макарову
  • РИА Новости

«Это фантазии. Никакого предложения не было. Денис находится в нужное время в нужном месте. У него первый сезон. Зачем ему уходить? Чтобы сесть? Ему, наоборот, нужно сейчас играть там, где такой тренер, как Слуцкий, который любит работать с молодыми игроками. Макаров — игрок «Рубина», никуда не уходит. Здесь нечего обсуждать, никаких предпосылок для этого нет», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

Макаров перешёл в «Рубин» в январе. В этом сезоне он провёл девять матчей в РПЛ и забил четыре мяча.

Ранее спортивный директор «Рубина» рассказал, что клуб пытался подписать Остона Урунова и Александра Кокорина.

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