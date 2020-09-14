Спортивный директор «Рубина» рассказал, что клуб пытался подписать Урунова и Кокорина

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб нынешним летом предпринимал попытки подписать полузащитника Остона Урунова и форварда Александра Кокорина, которые в итоге перешли в московский «Спартак».

«Правда ли, что хотели Урунова? Да, мы хотели футболиста похожего функционала. У нас было чёткое понимание, где его использовать. Мы не жалеем, что взяли Ин Бома, но изначально хотели в центр поля игрока с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом, как у Урунова. С Кокориным мы вели переговоры. Кажется, почти все ведущие клубы РПЛ это делали. Однако подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. Главное, что Кокорин — непростой футболист для модели развития «Рубина», которая нами принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства потрясающий», — цитирует Яровинского «Матч ТВ».

«Спартак» приобрёл Урунова за €1,5 млн, а Кокорин пришёл на правах свободного агента.

Ранее Газизов допустил возможность продажи Кокорина.