Газизов допустил возможность продажи Кокорина

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной продаже нападающего Александра Кокорина.
Газизов допустил возможность продажи Кокорина
  • © spartak.com

«Увидим оффер — будем разговаривать. Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть. В этой жизни я допускаю абсолютно всё», — приводит слова Газизова Sport24.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но из-за травмы смог дебютировать за новую команду только в матче седьмого тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА, выйдя на замену.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить