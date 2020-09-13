Газизов допустил возможность продажи Кокорина
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«Увидим оффер — будем разговаривать. Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть. В этой жизни я допускаю абсолютно всё», — приводит слова Газизова Sport24.
29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но из-за травмы смог дебютировать за новую команду только в матче седьмого тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА, выйдя на замену.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак».