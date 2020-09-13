Газизов допустил возможность продажи Кокорина

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной продаже нападающего Александра Кокорина.

«Увидим оффер — будем разговаривать. Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть. В этой жизни я допускаю абсолютно всё», — приводит слова Газизова Sport24.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но из-за травмы смог дебютировать за новую команду только в матче седьмого тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА, выйдя на замену.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак».