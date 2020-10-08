Ловчев высказался о натурализации футболиста «Спартака» Жиго

Призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев высказался о натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго, чтобы француз мог играть за сборную России по футболу.

«Мы видим, что подобные процессы происходят во всём мире. О чём говорить, если даже такая футбольная страна, как Испания, дала паспорт бразильцу Диего Косте? Сегодня жизнь не разъединяет государства, а объединяет их. Те же Ари с Жоаозиньо получили российское гражданство. Будь они помоложе, 100% играли бы за сборную. Да и место Марио Фернандеса в национальной команде мы не обсуждаем», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Ловчев высказался о вызове в сборную России Кутепова.