Ловчев высказался о натурализации футболиста «Спартака» Жиго

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Призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев высказался о натурализации защитника «Спартака» Самуэля Жиго, чтобы француз мог играть за сборную России по футболу.
Ловчев высказался о натурализации футболиста «Спартака» Жиго
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мы видим, что подобные процессы происходят во всём мире. О чём говорить, если даже такая футбольная страна, как Испания, дала паспорт бразильцу Диего Косте? Сегодня жизнь не разъединяет государства, а объединяет их. Те же Ари с Жоаозиньо получили российское гражданство. Будь они помоложе, 100% играли бы за сборную. Да и место Марио Фернандеса в национальной команде мы не обсуждаем», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Ловчев высказался о вызове в сборную России Кутепова.

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