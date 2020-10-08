Ловчев о вызове в сборную России Кутепова: тренерский штаб решил поддержать его
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- РИА Новости
«Тренерский штаб Черчесова отметил его игру и решил таким образом поддержать защитника. Но вовсе не факт, что в ближайших встречах сборной он выйдет на поле. Поймите, в России не так много футболистов хотя бы какого-то уровня... Черчесов держит их в уме и демонстрирует, что следит за всеми. Ну а Кутепов очень неплохо играл на домашнем чемпионате мира. Почему тогда ставить на нём крест?» — заявил эксперт в интервью RT.
Ранее Ловчев объяснил, почему сборной России не хватает футболистов.