Ловчев о вызове в сборную России Кутепова: тренерский штаб решил поддержать его

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Призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев рассказал, как относится к вызову в сборную России по футболу защитника «Спартака» Ильи Кутепова, который провёл в текущем сезоне РПЛ только два матча.
Ловчев о вызове в сборную России Кутепова: тренерский штаб решил поддержать его
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Тренерский штаб Черчесова отметил его игру и решил таким образом поддержать защитника. Но вовсе не факт, что в ближайших встречах сборной он выйдет на поле. Поймите, в России не так много футболистов хотя бы какого-то уровня... Черчесов держит их в уме и демонстрирует, что следит за всеми. Ну а Кутепов очень неплохо играл на домашнем чемпионате мира. Почему тогда ставить на нём крест?» — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Ловчев объяснил, почему сборной России не хватает футболистов. 

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