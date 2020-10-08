Ловчев объяснил, почему сборной России не хватает футболистов

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Призёр олимпийских игр Евгений Ловчев объяснил, почему сборной России не хватает футболистов.
Ловчев объяснил, почему сборной России не хватает футболистов
  • РИА Новости

«Давайте просто посмотрим, откуда родом наши игроки. Александр Жиров с Александром Соболевым — Барнаул. Фёдор Кудряшов — Иркутская область. Александр Головин — Калтан. Юрий Газинский — Комсомольск-на-Амуре. И далее по списку... Удручает, что игроков для сборной готовят там, а не в Москве и Санкт-Петербурге. И это не укор Барнаулу и другим провинциальным городам, где нет футбола», — заявил Ловчев в интервью RT.

Эксперт отметил, что в провинции не хватает хороших школ, где работают сильные тренеры, а потому вышедшие оттуда футболисты приходят в сборную и клубы РПЛ «полуобученными». 

Ранее сообщалось, что травмированный Баринов посетил тренировку сборной России по футболу. 

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