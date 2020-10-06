СМИ: «Спартак» предложил €4 млн за футболиста «Метца»

Московский футбольный клуб «Спартак» сделал предложение французскому «Метцу» по правому защитнику Фабьену Сентонсу.

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые предложили за игрока €4 млн.

В «Спартаке» продолжают поиск правого защитника, и 24-летний француз является одним из основных кандидатов для российской команды.

Сентонс выступает за «Метц» с лета 2019 года. В прошлом сезоне он провёл 28 матчей во французской Лиге 1 и отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне он сыграл в шести встречах.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Зе Луиш проходит медосмотр для «Локомотива».