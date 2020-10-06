Путин: надеемся на новые достижения российских паралимпийцев
- РИА Новости
«Мы по праву гордимся выдающимися достижениями наших паралимпийцев, гордимся ими. И в этом, конечно, большая заслуга всех организаторов паралимпийского движения и всех специалистов, кто работает с этой категорией наших спортсменов. Надеемся на новые достижения наших паралимпийцев», — сказал Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Он также отметил, что государство и дальше будет поддерживать паралимпийское движение в стране.
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что основные цели предыдущей стратегии развития спорта были достигнуты.