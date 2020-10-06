Матыцин заявил, что основные цели предыдущей стратегии развития спорта были достигнуты

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о достижении основных целей предыдущей стратегии развития спорта в стране.

«Основные задачи реализованы, однако не все цели достигнуты, что требует дальнейшей совместной деятельности. Главный показатель нашей работы — доля систематически занимающихся граждан — выполнен», — сказал Матыцин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Он отметил, что теперь в физическую культуру вовлечены более 20% лиц с ограниченными возможностями, а за последние десять лет уровень обеспеченности населения спортивными объектами вырос в 2,5 раза. Кроме того, он подчеркнул, что проведена реформа системы спортивной подготовки.

«Система работает на основе соответствующей концепции на период до 2025 года, утверждённой правительством Российской Федерации на основании решения совета по спорту от 23 мая 2017 года и по поручению президента России», — добавил Матыцин.

По его словам, система работает продуктивно.

Ранее Матыцин заявил о необходимости внедрения инноваций в сферу массового спорта.