Матыцин заявил о необходимости внедрения инноваций в сферу массового спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о необходимости внедрения инноваций в сферу массового спорта.
Матыцин заявил о необходимости внедрения инноваций в сферу массового спорта
  • РИА Новости

«Необходимо обеспечить научно-технологическое развитие и ускоренное внедрение инноваций в сферу массового спорта и спорта высших достижений. Цифровая трансформация — абсолютный приоритет», — сказал Матыцин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

По его мнению, бюджетные инвестиции должны вкладываться в большей степени в развитие спортивных объектов в сфере образования, в том числе приоритетным должно быть возведение спортивных объектов в сельской местности.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что спортивные школы должны следовать единым принципам.

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