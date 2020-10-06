Матыцин заявил о необходимости внедрения инноваций в сферу массового спорта

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о необходимости внедрения инноваций в сферу массового спорта.

«Необходимо обеспечить научно-технологическое развитие и ускоренное внедрение инноваций в сферу массового спорта и спорта высших достижений. Цифровая трансформация — абсолютный приоритет», — сказал Матыцин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

По его мнению, бюджетные инвестиции должны вкладываться в большей степени в развитие спортивных объектов в сфере образования, в том числе приоритетным должно быть возведение спортивных объектов в сельской местности.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что спортивные школы должны следовать единым принципам.