Путин считает, что спортивные школы должны следовать единым принципам

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Президент России Владимир Путин заявил, что учреждения детско-юношеского и студенческого спорта в стране должны руководствоваться едиными принципами.
Путин считает, что спортивные школы должны следовать единым принципам
  • РИА Новости

«Их главная цель — формирование условий для всестороннего развития человека, в независимости от ведомственной принадлежности. В этой работе следует руководствоваться едиными принципами, подходами, где очень плотно должны быть соединены рост спортивного мастерства и духовно-нравственное, интеллектуальное развитие воспитанников», — сказал Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее Путин заявил, что стратегия развития спорта должна предусматривать форс-мажоры.

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