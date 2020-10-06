Путин считает, что спортивные школы должны следовать единым принципам

Президент России Владимир Путин заявил, что учреждения детско-юношеского и студенческого спорта в стране должны руководствоваться едиными принципами.

«Их главная цель — формирование условий для всестороннего развития человека, в независимости от ведомственной принадлежности. В этой работе следует руководствоваться едиными принципами, подходами, где очень плотно должны быть соединены рост спортивного мастерства и духовно-нравственное, интеллектуальное развитие воспитанников», — сказал Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее Путин заявил, что стратегия развития спорта должна предусматривать форс-мажоры.