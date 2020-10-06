Путин заявил, что стратегия развития спорта должна предусматривать форс-мажоры
- РИА Новости
«В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», — сказал Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Он подчеркнул, что сферу спорта очень сильно затронули события текущего года, в том числе из-за пандемии коронавируса были отменены различные соревнования.
Ранее Путин поручил решить вопрос по программе развития детского спорта в России.