Путин заявил, что стратегия развития спорта должна предусматривать форс-мажоры

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Президент России Владимир Путин отметил, что стратегия развития спорта в стране должна предусматривать форс-мажоры, чтобы не допустить сбоя в тренировках национальных сборных команд.
Путин заявил, что стратегия развития спорта должна предусматривать форс-мажоры
  • РИА Новости

«В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», — сказал Путин во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Он подчеркнул, что сферу спорта очень сильно затронули события текущего года, в том числе из-за пандемии коронавируса были отменены различные соревнования.

Ранее Путин поручил решить вопрос по программе развития детского спорта в России.

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