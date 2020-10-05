Федерер рассказал о ходе восстановления после операций на колене

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после операций на колене.
Федерер рассказал о ходе восстановления после операций на колене
  • globallookpress.com

«Я нахожусь на правильном пути. Постепенно возвращаюсь, но и не пытаюсь давить на себя. Я никуда не тороплюсь. Не буду принимать участие в турнирах, пока не буду находиться в оптимальной форме. По всей видимости, я смогу вернуться на Australian Open в январе 2021 года. Полноценные тренировки пока проводить ещё рано. Сейчас я не могу проводить с ракеткой больше, чем два часа в день. Но хотя бы какое-то время я совершенно без болевых ощущений работаю над выносливостью и силой», — приводит слова Федерера Schweizer Illustrierte. 

39-летний швейцарец перенёс две операции на колене в начале сезона. Возвращение Федерера на корт ожидается в 2021 году.

Ранее Федерер и Серена Уильямс подтвердили участие в Australian Open — 2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить