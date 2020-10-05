Федерер рассказал о ходе восстановления после операций на колене

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после операций на колене.

«Я нахожусь на правильном пути. Постепенно возвращаюсь, но и не пытаюсь давить на себя. Я никуда не тороплюсь. Не буду принимать участие в турнирах, пока не буду находиться в оптимальной форме. По всей видимости, я смогу вернуться на Australian Open в январе 2021 года. Полноценные тренировки пока проводить ещё рано. Сейчас я не могу проводить с ракеткой больше, чем два часа в день. Но хотя бы какое-то время я совершенно без болевых ощущений работаю над выносливостью и силой», — приводит слова Федерера Schweizer Illustrierte.

39-летний швейцарец перенёс две операции на колене в начале сезона. Возвращение Федерера на корт ожидается в 2021 году.

Ранее Федерер и Серена Уильямс подтвердили участие в Australian Open — 2021.