Пихлер вышел из искусственной комы после инфаркта

Клаус Пихлер, брат бывшего тренера сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, сообщил, что его брат вышел из искусственной комы после инфаркта.

«С ним всё в порядке. В четверг его отключили от искусственной вентиляции легких. После этого он потихоньку пришёл в себя, может дышать сам и говорить. Врачи очень довольны его состоянием. Судя по всему, он сможет полностью восстановиться. Но сейчас ему нужен покой», — приводит слова Клауса Пихлера Aftonbladet.

По его словам, брат не помнит, что произошло с ним, но врачи утверждают, что это нормальное состояние. Кроме того, отмечается, что дополнительная операция известному тренеру не понадобится.

28 сентября появилась информация, что Пихлер перенёс инфаркт, после чего его госпитализировали и ввели в искусственную кому.

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду.

Ранее Александр Тихонов отреагировал на госпитализацию экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера.