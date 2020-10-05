Пихлер вышел из искусственной комы после инфаркта

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Клаус Пихлер, брат бывшего тренера сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, сообщил, что его брат вышел из искусственной комы после инфаркта.
Пихлер вышел из искусственной комы после инфаркта
  • РИА Новости

«С ним всё в порядке. В четверг его отключили от искусственной вентиляции легких. После этого он потихоньку пришёл в себя, может дышать сам и говорить. Врачи очень довольны его состоянием. Судя по всему, он сможет полностью восстановиться. Но сейчас ему нужен покой», — приводит слова Клауса Пихлера Aftonbladet.

По его словам, брат не помнит, что произошло с ним, но врачи утверждают, что это нормальное состояние. Кроме того, отмечается, что дополнительная операция известному тренеру не понадобится.

28 сентября появилась информация, что Пихлер перенёс инфаркт, после чего его госпитализировали и ввели в искусственную кому. 

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду.

Ранее Александр Тихонов отреагировал на госпитализацию экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера.

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