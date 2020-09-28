Тихонов отреагировал на госпитализацию экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию о госпитализации бывшего тренера сборной России Вольфганга Пихлера.
Тихонов отреагировал на госпитализацию экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера
  • РИА Новости

«Вольфганг Пихлер — это один из выдающихся тренеров. Ему 65 лет, и говорят, что он провёл серьёзную тренировку на велосипеде. В этом возрасте, наверное, нужно думать, что нагрузки — это не всегда хорошо. Я с большим уважением отношусь к Пихлеру. Я знал его отца, знаю его брата — бюргермейстера города Рупольдинг. Хорошо знаю их семью, бывал у них дома. Вольфгангу пожелаю выздоровления и крепкого здоровья», — цитирует Тихонова «Матч ТВ». 

28 сентября появилась информация, что Пихлер перенёс инфаркт, после чего его госпитализировали и ввели в искусственную кому. 

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал находящегося в коме Пихлера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить