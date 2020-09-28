Тихонов отреагировал на госпитализацию экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию о госпитализации бывшего тренера сборной России Вольфганга Пихлера.

«Вольфганг Пихлер — это один из выдающихся тренеров. Ему 65 лет, и говорят, что он провёл серьёзную тренировку на велосипеде. В этом возрасте, наверное, нужно думать, что нагрузки — это не всегда хорошо. Я с большим уважением отношусь к Пихлеру. Я знал его отца, знаю его брата — бюргермейстера города Рупольдинг. Хорошо знаю их семью, бывал у них дома. Вольфгангу пожелаю выздоровления и крепкого здоровья», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

28 сентября появилась информация, что Пихлер перенёс инфаркт, после чего его госпитализировали и ввели в искусственную кому.

Пихлер с 1995 по 2011 год возглавлял сборную Швеции по биатлону, в 2011—2014 годах работал со сборной России, после чего вновь вернулся в шведскую команду.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал находящегося в коме Пихлера.