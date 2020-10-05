СМИ: МЮ в ближайшее время подпишет контракт с футболистом «Порту» Теллесом

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Защитник португальского футбольного клуба «Порту» Алекс Теллес близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед».
СМИ: МЮ в ближайшее время подпишет контракт с футболистом «Порту» Теллесом
  • Reuters

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, на данный момент бразильский игрок проходит медосмотр для завершения трансфера.

Отмечается, что Теллес подпишет контракт на четыре года с возможностью автоматической пролонгации на один сезон. 

Теллес выступает за «Порту» с 2016 года. Всего на его счету 195 матчей за команду, 26 забитых мячей и 57 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Эдинсоном Кавани.

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