СМИ: МЮ в ближайшее время подпишет контракт с футболистом «Порту» Теллесом

Защитник португальского футбольного клуба «Порту» Алекс Теллес близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, на данный момент бразильский игрок проходит медосмотр для завершения трансфера.

Отмечается, что Теллес подпишет контракт на четыре года с возможностью автоматической пролонгации на один сезон.

Теллес выступает за «Порту» с 2016 года. Всего на его счету 195 матчей за команду, 26 забитых мячей и 57 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Эдинсоном Кавани.