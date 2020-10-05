Романцев считает, что от ничьей «Спартака» и «Зенита» чемпионат России только выиграл

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Романцев считает, что от ничьей «Спартака» и «Зенита» чемпионат России только выиграл
  • РИА Новости

«Самое главное — ни «Спартак», ни «Зенит» не боялись проиграть. И это при том, что на кону стояло первое место. Но футболисты не осторожничали, от звонка до звонка бились, шли вперёд. Это был футбол настоящих лидеров! Я бы сказал, что ничья в пользу чемпионата, в котором всё ещё впереди. Меня успокаивает, что эти 1:1 стали для команды Тедеско пусть не большим, но очень важным шагом вперёд», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Матч состоялся 3 октября в Москве и завершился со счётом 1:1. 

После десяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 21 очко. Столько же и у «Спартака», который уступает питерцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее гендиректор «Зенита» высказался о перепалке Дзюбы и Семака во время матча со «Спартаком».

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