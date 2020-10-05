Гендиректор «Зенита» высказался о перепалке Дзюбы и Семака во время матча со «Спартаком»
- РИА Новости
«Это был нормальный эмоциональный разговор. Опять же, СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артём готовится к матчам сборной, в «Зените» выходные, через три дня команда выходит готовиться», — цитирует Медведева Sport24.
Матч состоялся 3 октября в Москве и завершился со счётом 1:1.
После десяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 21 очко. Столько же и у московского «Спартака», который уступает питерцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
Ранее Роман Широков выразил мнение, что «Зенит» уже не является безоговорочным фаворитом РПЛ.