Гендиректор «Зенита» высказался о перепалке Дзюбы и Семака во время матча со «Спартаком»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал перепалку между главным тренером команды Сергеем Семаком и нападающим Артёмом Дзюбой во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Это был нормальный эмоциональный разговор. Опять же, СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артём готовится к матчам сборной, в «Зените» выходные, через три дня команда выходит готовиться», — цитирует Медведева Sport24.

Матч состоялся 3 октября в Москве и завершился со счётом 1:1.

После десяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 21 очко. Столько же и у московского «Спартака», который уступает питерцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее Роман Широков выразил мнение, что «Зенит» уже не является безоговорочным фаворитом РПЛ.