Широков: у «Зенита» нет движения вперёд

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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков считает, что петербургская команда уже не является безоговорочным фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Широков: у «Зенита» нет движения вперёд
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«Выиграет ли «Зенит» чемпионат снова? «Спартак» навязывает ему борьбу. Между ними была абсолютно равная игра. Если в прошлом сезоне «Зенит» к этому времени уже имел преимущество, то сейчас его нет. По игре его тоже нет. Если перед началом чемпионата казалось, что «Зенит» добавит в игре, то сейчас он остановился в развитии. Нет ожидаемого движения вперед», — цитирует Широкова Sport24.

После десяти туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 21 очко. Столько же и у московского «Спартака», который уступает питерцам лишь по разнице забитых и пропущеных мячей.

Ранее гендиректор «Зенита» выразил надежду на трансфер Вендела.

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