Моуринью прокомментировал разгромную победу «Тоттенхэма» над «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о разгромной победе над «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Моуринью прокомментировал разгромную победу «Тоттенхэма» над «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«Представьте, если бы у них был атакующий тренер. С тренером обороны они забили пять, семь, шесть. С атакующим тренером они забьют десять, 11, 12. Менталитет отличный. Футболисты играют очень и очень хорошо. Все отдают всё. Команда полна талантов», — цитирует Моуринью Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка в четырёх турах. «Тоттенхэм» имеет семь очков и находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» забил шесть мячей и разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

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