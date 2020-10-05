Египетский футболист заявил, что получил предложение от «Рубина»

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Египетский футболист клуба «Эль-Гуна» Ахмед Хамди сообщил, что получил предложение от казанского «Рубина».
Египетский футболист заявил, что получил предложение от «Рубина»
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«Я получил предложение от «Рубина» 30 сентября, однако руководство клуба попросило подождать с разговором о нём до ближайшего матча из-за сложной ситуации в лиге», — цитирует Хамди Kingfut.

По его словам, генеральный директор компании, которая является спонсором «Эль-Гуны», Надер Шоуки пообещал ему поговорить о предложении российского клуба, но затем перестал выходить на связь. Хамди заявил, что «Рубин» хотел его арендовать на один сезон с правом выкупа.

«Приближается крайний срок трансферного окна, и до сих пор Надер Шоуки мне не отвечает. Я очень расстроен отношением ко мне со стороны клуба. Они относятся ко мне как к ребёнку», — добавил Хамди.

Хамди выступает за «Эль-Гуну» с сентября 2019 года. С тех пор он провёл 37 матчей и забил пять мячей. На его счету пять игр за молодёжную сборную Египта для игроков не старше 23 лет.

Ранее в «Рубине» опровергли слухи о предложении «Краснодара» по Денису Макарову.

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