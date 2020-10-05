Источник рассказал, когда ФК «Динамо» определится с кандидатурой нового тренера

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В московском «Динамо» должны определиться с кандидатурой нового главного тренера не позднее 8 октября.
Источник рассказал, когда ФК «Динамо» определится с кандидатурой нового тренера
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. По информации издания, у бело-голубых несколько кандидатур, но окончательного решения пока не принято. Сообщается, что новым тренером будет иностранец — московский клуб доверяет в данном вопросе мнению спортивного директора Желько Бувача.

В то же время уточняется, что назначение 41-летнего экс-наставник «Майнца» Сандро Шварца, который назывался фаворитом в борьбе на данную должность, маловероятен.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Майнца» близок к назначению в «Динамо».

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