Источник рассказал, когда ФК «Динамо» определится с кандидатурой нового тренера

В московском «Динамо» должны определиться с кандидатурой нового главного тренера не позднее 8 октября.

Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам. По информации издания, у бело-голубых несколько кандидатур, но окончательного решения пока не принято. Сообщается, что новым тренером будет иностранец — московский клуб доверяет в данном вопросе мнению спортивного директора Желько Бувача.

В то же время уточняется, что назначение 41-летнего экс-наставник «Майнца» Сандро Шварца, который назывался фаворитом в борьбе на данную должность, маловероятен.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Майнца» близок к назначению в «Динамо».