Источник: экс-тренер «Майнца» близок к назначению в «Динамо»
- Reuters
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Шварц является кандидатурой, представленной спортивным директором команды Желько Бувачем.
Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов клуба. Специалист возглавлял команду с 2017 года, до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. За пределами Германии Шварц ещё не работал.
Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с Бердыевым.