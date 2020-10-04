Источник: экс-тренер «Майнца» близок к назначению в «Динамо»

Бывший главный тренер немецкого «Майнца» Сандро Шварц является главным кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Шварц является кандидатурой, представленной спортивным директором команды Желько Бувачем.

Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов клуба. Специалист возглавлял команду с 2017 года, до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. За пределами Германии Шварц ещё не работал.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с Бердыевым.