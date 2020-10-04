Источник: экс-тренер «Майнца» близок к назначению в «Динамо»

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Бывший главный тренер немецкого «Майнца» Сандро Шварц является главным кандидатом на пост главного тренера московского «Динамо».
Источник: экс-тренер «Майнца» близок к назначению в «Динамо»
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, Шварц является кандидатурой, представленной спортивным директором команды Желько Бувачем.

Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов клуба. Специалист возглавлял команду с 2017 года, до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. За пределами Германии Шварц ещё не работал.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с Бердыевым.

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