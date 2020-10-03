Источник: «Динамо» ведёт переговоры с Бердыевым

Московский футбольный клуб «Динамо» ведёт переговоры с экс-наставником казанского «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым по поводу назначения на пост главного тренера команды.

Как сообщает «РБ-Спорт», стороны общаются уже несколько дней и на данный момент улаживаются последние детали соглашения. Отмечается, что официально о назначении Бердыева может быть объявлено 5 октября.

28 сентября «Динамо» проиграло «Химкам» со счётом 0:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги, после чего Кирилл Новиков подал в отставку с поста главного тренера. Бело-голубые занимают девятое место в чемпионате России с 14 очками в активе. До этого «Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив тбилисскому «Локомотиву» во втором раунде квалификации (1:2).

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» арендовал Максимилиана Филиппа у «Динамо».