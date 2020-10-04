Велогонщик Власов сошёл с «Джиро д'Италия» из-за проблем со здоровьем
Российский гонщик Александр Власов, выступающий за Astana Pro Team, сошёл с дистанции престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» из-за проблем со здоровьем.
- © aleksandr_vlasov
Как сообщает пресс-служба команды, причиной схода россиянина стали проблемы с желудком.
На первом этапе Власов занял 54-е место.
Ранее сообщалось, что Фелиппон Ганна победил на первом этапе «Джиро д'Италия».
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