Велогонщик Власов сошёл с «Джиро д'Италия» из-за проблем со здоровьем

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Российский гонщик Александр Власов, выступающий за Astana Pro Team, сошёл с дистанции престижной веломногодневки «Джиро д'Италия» из-за проблем со здоровьем.
Велогонщик Власов сошёл с «Джиро д'Италия» из-за проблем со здоровьем
  • © aleksandr_vlasov
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Как сообщает пресс-служба команды, причиной схода россиянина стали проблемы с желудком.

На первом этапе Власов занял 54-е место.

Ранее сообщалось, что Фелиппон Ганна победил на первом этапе «Джиро д'Италия».

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