Ганна победил на первом этапе «Джиро д'Италия»

Итальянец Филиппо Ганна, выступающий за Ineos, одержал победу на первом этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».

По итогам гонки с раздельным стартом на 15,1 км Ганна занял первое место, преодолев дистанцию за 15 минут 24 секунды.

Второе место занял португалец Жоау Алмейда, выступающий за Deceuninck-QuickStep. Тройку замкнул датчанин Миккел Бьерг, представляющий UAE Team Emirates.

Россиянин Александр Власов из Astana Pro Team занял 54-е место. Ильнур Закарин из CCC стал 65-м, а Павел Кочетков, также выступающий за CCC, — 110-м.

Ранее Наиро Кинтана заявил, что во время обыска на «Тур де Франс» у него не нашли запрещённых веществ.