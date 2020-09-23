Кинтана заявил, что во время обыска на «Тур де Франс» у него не нашли запрещённых веществ

Колумбийский велогонщик Arkea-Samsic, победитель двух гонок Гранд-тура Наиро Кинтана прокомментировал ситуацию вокруг обысков в его номере во время «Тур де Франс» 2020 года.

«В моём номере были изъяты совершенно законные витаминные добавки, хотя, возможно, не знакомые французским властям. Это основная причина, по которой нужно время, чтобы всё случившееся прояснилось. Во избежание сомнений хочу подтвердить, что допинговые вещества не были обнаружены. Вчера по вызову французских властей я чётко и с чистой совестью ответил на все их вопросы. В этом смысле необходимо подчеркнуть, что я не был объектом каких-либо обвинений со стороны властей», — написал Кинтана в своём Twitter.

Он подчеркнул, что у него безупречный биологический паспорт.

«Я хочу разъяснить общественному мнению, моим фанатам и поклонникам велоспорта, что никогда за всю свою карьеру я не употреблял запрещённые вещества, которые улучшают спортивные результаты и которые нарушают принципы спорта. На данный момент ведётся предварительное расследование, и я ответил на все вопросы и готов продолжать делать это на добровольной основе до тех пор, пока вся эта ситуация не прояснится на указанном основании: я никогда не употреблял допинг», — подытожил 30-летний колумбиец.

По итогам «Тур де Франс» Кинтана занял 17-е место.

Ранее сообщалось, что два человека задержаны в рамках допинг-расследования на «Тур де Франс».